EUA: líder prevê que Câmara votará plano orçamentário na próxima semana após elogio de Trump

O líder da maioria republicana na Câmara dos Estados Unidos, Steve Scalise, disse que uma votação sobre a resolução orçamentária acontecerá na próxima semana, em entrevista ao Punchbowl News. Ele pediu ainda que os líderes republicanos do Senado abandonem os esforços para aprovar uma medida concorrente.

A notícia acontece após comentários do presidente americano, Donald Trump. Mais cedo, em postagem na Truth Social, o republicano disse que a Câmara e o Senado estão fazendo um trabalho "espetacular", trabalhando juntos como uma "equipe unificada e imbatível". "Precisamos que ambas as Câmaras aprovem o Orçamento para 'dar o pontapé inicial' no processo de reconciliação e mover todas as nossas prioridades para o conceito de 'um grande projeto de lei lindo'", escreveu.