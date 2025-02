É difícil incluir todas as possíveis mudanças de política em perspectiva, diz membro do Fed

O presidente do Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano) de Atlanta, Raphael Bostic, afirmou que, assim que a autoridade monetária tiver uma compreensão mais detalhada das políticas do governo de Donald Trump, será possível definir com mais clareza os próximos passos da política monetária nos Estados Unidos.

Em entrevista ao Yahoo! Finance, Bostic disse que "é difícil incluir todas as possíveis mudanças de política na perspectiva econômica" e acrescentou que "algumas propostas de políticas podem aumentar a inflação, enquanto outras podem impulsionar a produtividade e reduzir as pressões sobre os preços".