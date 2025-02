Diesel S-10 sobe 4,4% na 1ª quinzena, com ajuste da Petrobras, ICMS e câmbio, diz levantamento

O impacto do aumento do preço do diesel pela Petrobras, da alta da alíquota do ICMS e das variações cambiais fez o preço do diesel S-10 subir 4,4% na primeira quinzena deste mês, contra a última semana de janeiro, segundo indicou o Panorama Veloe de Indicadores de Mobilidade, desenvolvido em parceria com a Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas (Fipe). O preço médio do litro do combustível que move a safra brasileira ficou em R$ 6,54 nos postos nacionais. Segundo o Veloe, um hub de mobilidade e gestão de frota, o aumento ficou concentrado na primeira semana do mês. A gasolina e o etanol acompanharam o movimento, porém com altas menos expressivas.

A gasolina comum subiu 2,60% no período, chegando ao valor médio de R$ 6,45, e o etanol teve alta de 2,21%, encerrando a quinzena cotado em média a R$ 4,45 o litro. Na média feita entre as capitais brasileiras, o movimento se repetiu, com o diesel S-10 disparando 4,36%; a gasolina subindo 2,52%; e o etanol em alta de 2,59%.

Entre os Estados, a maior a alta do diesel S-10 foi observada no Amapá, de 8,4%, seguido pelo Amazonas, onde o combustível subiu 6,8%, mesma variação encontrada no Acre. Já na Bahia, onde opera a Refinaria de Mataripe, unidade privada que tem 14% do mercado nacional, a alta do diesel S-10 foi de 0,5%, a mais baixa do País. No caso da gasolina comum, os maiores aumentos foram identificados no Rio Grande do Norte, de 5,1%; no Paraná, de 4,6%; Santa Catarina, de 4,2%; no Acre, de 3,8%; e Amazonas, de 3,6%. No Ceará, o Veloe encontrou o menor reajuste, de 0,5%. O Rio Grande do Norte ficou também com a maior variação de preço do etanol, de 8%, o mesmo porcentual observado no Amazonas. No Distrito Federal o biocombustível subiu 4,8% e em Santa Catarina, 3,1%.