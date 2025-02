Celanese atende expectativa de receita, mas tem prejuízo de US$ 1,91 bilhão no 4º tri de 2024

A Celanese teve prejuízo líquido de US$ 1,91 bilhão no quarto trimestre de 2024, revertendo lucro de US$ 701 milhões registrado em igual período do ano anterior, segundo balanço divulgado hoje. Em termos ajustados, a fabricante norte-americana de plásticos e químicos teve lucro líquido de US$ 1,45 por ação, bem acima do previsto por analistas consultados pela FactSet para o período, de US$ 1,20 por ação.

Já a receita teve queda anual de 8% no trimestre, a US$ 2,37 bilhões, praticamente em linha com o previsto pela FactSet.