Ceará tem 328 empresas incentivadas em 55 locais e governo quer ampliar cidades

Domingos Filho, secretário do Desenvolvimento Econômico / Crédito: Samuel Setubal

O Governo do Ceará busca plano para descentralizar os investimentos no Estado. Isso porque as 328 empresas incentivadas atualmente abrangem apenas 55 dos 184 municípios. Ou seja, apenas 29,34% do território cearense. A informação é do secretário do Desenvolvimento Econômico do Estado, Domingos Filho (PSD), que detalha a ideia ao O POVO nesta quarta-feira, 19 de fevereiro, no lançamento do início das obras para a tancagem (armazenamento de combustíveis) no Pecém.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora Siga o canal de Economia no WhatsApp para ficar bem informado Para promover um desenvolvimento maior, o titular da pasta defende que o Estado atue de acordo com o Índice de Desenvolvimento Humano (IDH), escolhendo os municípios mais pobres e desiguais.