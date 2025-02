Bumble tem lucro operacional de US$ 37 milhões, mas decepciona com projeção de receita

A Bumble teve desempenho financeiro melhor do que o esperado nos últimos três meses de 2024, mas decepcionou com a projeção de receita para o trimestre atual. Em balanço divulgado no fim de tarde da terça-feira, 18, a companhia norte-americana de relacionamento online divulgou lucro operacional de US$ 37 milhões para o quarto trimestre do ano passado, revertendo prejuízo operacional de US$ 6,9 milhões de um ano antes.

Na mesma comparação, a receita caiu 4,4%, a US$ 261,6 milhões, vindo ligeiramente acima da projeção de analistas, de US$ 260,5 milhões.