Bolsas de NY fecham em alta com S&P 500 em recorde após ata do Fed sem surpresas

As bolsas de Nova York fecharam em alta nesta quarta-feira, 19, após se recuperarem da queda registrada na abertura, impulsionadas pela divulgação da ata da reunião de política monetária do Federal Reserve (Fed), que não trouxe novidades e apenas reforçou as expectativas do mercado de um único corte nas taxas de juros este ano. Investidores também acompanham os desdobramentos geopolíticos na Ucrânia e em Gaza, além de novas sinalizações sobre tarifas de Donald Trump.

O índice Dow Jones subiu 0,16%, a 44.627,46 pontos. O S&P 500 avançou 0,24%, a 6.144,15 pontos, renovando recorde de fechamento, enquanto o Nasdaq teve avanço de 0,07%, a 20.056,25 pontos.