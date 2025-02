Banxico reduz previsão de crescimento para 2025 de 1,2% para 0,6% em meio à incertezas com EUA

O Banco Central do México (Banxico) cortou sua previsão de crescimento do Produto Interno Bruto (PIB) para 2025 de 1,2% para 0,6%. O intervalo de variação esperada do PIB para este ano também foi atualizado para entre -0,2 e 1,4%.

Em seu relatório trimestral, publicado nesta quarta-feira, o Banxico afirmou que a mudança se deve a "uma grande incerteza sobre as políticas que o novo governo dos EUA adotará em 2025" e manteve previsão de crescimento econômico para 2026 em 1,8%.