Trump: Tarifas sobre automóveis e produtos farmacêuticos serão de provavelmente 25%

O presidente dos EUA, Donald Trump, disse nesta terça-feira, 18, que novas tarifas sobre automóveis e produtos farmacêuticos serão de provavelmente 25% e devem ser anunciadas nas próximas semanas. Em conversa com jornalistas em Mar-a-Lago, na Flórida, Trump também afirmou que irá anunciar "chips e empresas automobilísticas voltando para os EUA", visando impulsionar a economia americana.

Sobre a Ucrânia, o republicano declarou que está confiante para a resolução do conflito e teve boas conversas tanto com o lado russo como o lado ucraniano. "Se os europeus quiserem colocar tropas de manutenção da paz ok, mas não precisaremos de tropas americanas na Ucrânia", disse ele. "Acredito que tenho o poder de acabar com essa guerra".