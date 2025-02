TCU reverte decisão sobre abono salarial e evita pressão de R$ 30 bi no Orçamento de 2025

O Tribunal de Contas da União (TCU) reverteu uma decisão tomada pela Corte no ano passado que alterava a sistemática orçamentária de pagamento do abono salarial. A medida poderia gerar uma pressão de R$ 30 bilhões no Orçamento da União em 2025. A Corte de Contas julgou um pedido de reexame apresentado pelo governo federal para reverter a decisão. Em acórdão do dia 27 de março de 2024, o TCU avaliou que incluir a dotação orçamentária do abono salarial apenas no orçamento de dois anos à frente feria os princípios da legislação. A mudança poderia trazer impacto bilionário aos cofres públicos da União.

Em março de 2021, o Conselho Deliberativo do Fundo de Amparo ao Trabalhador (Codefat) alterou a sistemática de pagamento do abono salarial. Antes, uma parte das despesas eram previstas no ano subsequente ao que foi trabalhado pelo beneficiário e a outra, dois anos à frente. Com a mudança, todas as despesas com abono passaram a ser incluídas no orçamento do segundo ano.

De acordo com o TCU, essa nova interpretação permitiu que R$ 7,4 bilhões em despesas obrigatórias fossem suprimidas do orçamento de 2021, uma vez que os recursos seriam utilizados para o pagamento de parte do abono salarial referente ao ano-base de 2020, que, após a alteração, passou a ter previsão de pagamento apenas em 2022. No acórdão do ano passado, o entendimento dos técnicos da Corte, acompanhado pelos ministros, era no sentido de que as programações orçamentárias previstas para o pagamento do abono salarial deveriam estar integralmente previstas na Lei Orçamentária Anual (LOA) do ano imediatamente subsequente ao ano-base trabalhado pelo beneficiário, independentemente de serem liquidadas e pagas naquele exercício ou em outros posteriores. O TCU argumentou que os gastos com o benefício são factíveis de serem estimados com antecedência. Na nova decisão, aprovada em plenário na semana passada, o relator do caso, ministro Jhonatan de Jesus, acolheu o pedido de reexame apresentado pela Advocacia-Geral da União (AGU). Ele reiterou que a determinação para que o Orçamento do ano seguinte ao ano trabalhado preveja dotações para o abono salarial apurado no ano-base não possui "justificativa lógica ou prática".