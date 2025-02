Taxas futuras de juros acompanham alta de yields de Treasuries; longos sobem mais

Os juros futuros avançam na manhã desta terça-feira, 18,, com mais força na ponta longa, que registrou maior queda nas últimas duas sessões. O movimento está alinhado ao dos rendimentos dos Treasuries, num dia de agenda fraca, que coloca as atenções nos leilões de NTN-B e LFT (11h) do Tesouro. O dólar oscilava perto da estabilidade, com viés de alta.

Às 9h25, a taxa de depósito interfinanceiro (DI) para janeiro de 2026 subia a 14,695%, de 14,676% no ajuste anterior. O DI para janeiro de 2027 ia para 14,620%, de 14,578% no ajuste anterior. O vencimento para janeiro de 2029 subia para 14,370%, de 14,296% no ajuste de segunda-feira, 17.