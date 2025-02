Silveira sobre Margem Equatorial: 'Não pode falar que não vai fazer ou que vai enrolar'

O ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, reforçou nesta terça-feira, 18, sua defesa da exploração na Margem Equatorial, argumentando que já há uma decisão política e consenso do governo sobre o tema. Ele cobrou a decisão técnica do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Renováveis (Ibama).

"Não pode falar que não vai fazer ou que vai enrolar", disse o ministro em coletiva de imprensa após a primeira reunião do Conselho Nacional de Política Energética (CNPE) em 2025.