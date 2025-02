Lula culpa 'intermediário' e fala em venda direta de combustível

Lula deu as declarações no lançamento de licitação para compra de novos navios para a Transpetro, uma subsidiária da Petrobras, nesta segunda-feira, 17, em Angra dos Reis (RJ). O evento teve a participação, entre outros, da presidente da Petrobras, Magda Chambriard - que prometeu "pisar no acelerador", em referência a novos projetos. Pelo sistema em vigor, os combustíveis passam por redes de distribuidoras e, depois, pelos postos até chegar ao cliente final.

"O povo não sabe que a gasolina sai da Petrobras a R$ 3,04 e que, na bomba, ela é vendida a R$ 6,49. Ou seja, é vendida pelo dobro do que ela sai da Petrobras. Mas, quando sai o aumento, o povo pensa que foi a Petrobras que aumentou. E nem sempre é a Petrobras, porque cada Estado e cada posto têm liberdade de aumentar na hora que quer", afirmou Lula. "O mais grave é o preço do gás", acrescentou. "O povo não sabe que o botijão de 13 kg de gás sai da Petrobras a R$ 35."

O preço dos combustíveis está hoje no maior patamar desde o início do governo, já acossado pela alta de preços de alimentos nos últimos meses. Considerando levantamento da Agência Nacional do Petróleo (ANP) para o período de 9 a 15 deste mês, o valor médio da gasolina na bomba chegou a R$ 6,37, maior que os R$ 6,35 da semana anterior. No caso do diesel, o preço médio chegou a R$ 6,39, ante R$ 6,38 uma semana antes.

"A gente precisa vender para os grandes consumidores direto. Se puder comprar direto, para que a gente possa baratear o preço do diesel. Se a gente puder vender direto a gasolina, se a gente puder vender direto o gás, porque o povo é, no fundo, no fundo, assaltado pelo intermediário. Ele é assaltado, e a fama fica nas costas do governo", afirmou Lula, que em ocasiões anteriores criticou a privatização da antiga BR Distribuidora (feita no governo Bolsonaro). "Estava dizendo para Magda que é importante informar a população disso. Para o povo saber quem xingar na hora que aumenta."

Em fevereiro, os preços da gasolina e do diesel sofreram o impacto da alta da alíquota do ICMS. O imposto estadual para a gasolina passou de R$ 1,3721 para R$ 1,4700 por litro, enquanto no caso do diesel foi de R$ 1,0635 para R$ 1,1200 por litro. Mas a Petrobras também aumentou em 6% o diesel para as distribuidoras, no primeiro reajuste da estatal para o combustível desde 2023.