Ducoco entra em recuperação judicial após dívida de R$ 670 milhões

A decisão foi assinada pelo juiz Daniel Carvalho Carneiro, da 3ª Vara Empresarial, de Recuperação de Empresas e de Falências do Estado do Ceará.

Com a decisão do juízo, as cobranças e execuções contra a Ducoco ficam suspensas. A empresa cearense especializada em derivados de coco argumentou no pedido de RJ que suas operações foram prejudicadas pelo aumento de custo com insumos e elevação da taxa básica de juros (Selic).

Hoje, a operação da marca tem presença no Ceará e no Espírito Santo, com aproximadamente 800 funcionários e respondendo por quase 40% do mercado nacional de água de coco e derivados, além de presença no mercado internacional por meio de exportações.

Leia mais 6 benefícios do coco para a saúde e como incluí-lo na dieta