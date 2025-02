Diamondback Energy anuncia aquisição de subsidiárias da Double Eagle

A Diamondback Energy, empresa norte-americana que explora hidrocarbonetos, anunciou nesta terça-feira, 18, que firmou um acordo para adquirir certas subsidiárias da Double Eagle IV Midco, em troca de aproximadamente 6,9 milhões de ações da Diamondback e mais US$ 3 bilhões, em uma transação de cerca de US$ 4,08 bilhões.

Ainda, como parte do acordo, as empresas concordaram em acelerar o desenvolvimento em uma parte da área não essencial da Diamondback no sul da Bacia de Midland.