CNI: Desconhecimento sobre manufatura enxuta ainda é barreira na indústria da construção

De acordo com a CNI, a manufatura enxuta, criada no Japão há cerca de 80 anos, é um sistema de gestão do processo produtivo focado na redução do desperdício com ganho de qualidade. Esse processo contempla técnicas voltadas para reduzir o tempo de produção e eliminar perdas por movimentos desnecessários.