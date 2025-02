Citi aumenta pagamento da CEO Jane Fraser para US$ 34,5 milhões

Jane Fraser, CEO do Citigroup, recebeu US$ 34,5 milhões por seu trabalho na gestão do gigante bancário em 2024, um aumento de cerca de 33%.

Fraser assumiu o topo do escalão no Citi com diretrizes claras, embora formidáveis: racionalizar e simplificar o que já foi a maior empresa de serviços financeiros do mundo, elevar o preço das ações e sanar a situação regulatória em que se encontra desde que uma série de contratempos acelerou a saída do CEO anterior.