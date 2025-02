Brasil aceita convite para ingressar no fórum da Opep+

Jornalista no OPOVO

Samuel Pimentel Jornalista no OPOVO

A Organização dos Países Produtores Exportadores de Petróleo reúne os maiores produtores de petróleo do mundo. "Brasil não deve se envergonhar de ser produtor", afirma ministro

A afirmação foi dada após a reunião do Conselho Nacional de Política Energética (CNPE). Para Silveira, o Brasil não deve "se envergonhar" de ser produtor de petróleo.

O ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, confirmou que o Brasil deve aceitar o convite da Opep+, uma extensão da Organização dos Países Exportadores de Petróleo (OPEP), que inclui países que não são membros oficiais do cartel.

A Opep+ reúne os maiores produtores de petróleo do mundo e, além dos 13 grandes países exportadores de petróleo do mundo, inclui "países aliados".

A adesão do Brasil ao gripo de países observadores, sem direito a voto, foi efetivada em 2024, após anúncio realizado pelo presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, durante participação na COP28, em Dubai, nos Emirados Árabes Unidos.

Além da Opep+, o Brasil ainda deve aderir à Agência Internacional de Energia (IEA) e à Agência Internacional de Energia Renovável (Irena).

Segundo Silveira, a decisão não vai gerar nenhuma obrigação vinculante ao Brasil, mas permitirá ao País participar de discussões estratégicas dos países produtores de petróleo.

"O que fizemos hoje foi exatamente discutir a entrada no Brasil em três organismos internacionais. Autorizamos iniciar o processo de adesão à EIA, isso tá aprovado. A continuação do que foi suspenso no governo anterior, que é a adesão à Irena. Ficou decidido: início da adesão à EIA, Irena e Opep+", afirmou.