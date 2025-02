Bolsas de NY fecham em alta após apagarem queda no fim da sessão; Intel e GeneDX saltam

As bolsas de Nova York fecharam em alta, ganhando fôlego e apagando a queda no fim do pregão, em meio à reação dos investidores aos movimentos da Berkshire Hathaway, de Warren Buffett. As ações da Intel e GeneDx dispararam. O índice Dow Jones subiu 0,02%, a 44.556,34 pontos, o S&P 500 avançou 0,24%, a 6.129,58 pontos, enquanto o Nasdaq teve avanço de 0,07%, a 20.041,26 pontos.

Pela manhã, o humor negativo prevaleceu mesmo com a notícia de que o presidente da Rússia, Vladimir Putin, estaria pronto para negociar com o presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, segundo a agência de notícias russa Tass. Apesar da notícia da Tass, um acordo para a paz na Ucrânia ainda está longe de ser alcançado. A França planeja sediar uma segunda reunião para discutir o assunto amanhã, segundo a Reuters, enquanto Zelensky adiou ama viagem para a Arábia Saudita, que estava marcada para amanhã, para o dia 10 de março. Ele também anunciou que espera representantes dos Estados Unidos em Kiev nos próximos dias para continuar as negociações pela paz.

As ações da Intel tiveram alta de 16% um dia após relatos de que TSMC e Broadcom estão avaliando negócios que poderão resultar na divisão da fabricante americana de chips em duas. Em reação ao balanço acima das estimativas, a empresa de biotecnologia GeneDX saltou 47%. As ações da Constellation Brands, que distribui cervejas como Corona e Modelo, subiram 3,95% após a Berkshire Hathaway revelar que comprou ações da empresa. A empresa de investimentos de Buffett também ampliou a participação no capital da Domino's Pizza, que avançou 0,18%. Os papéis do Bank of America e Citigroup, que foram reduzidos na carteira da Berkshire, tiveram recuo de 0,92% e variação positiva de apenas 0,02%, respectivamente. Os papéis da Delta Air Lines recuaram 1,61%, na esteira do acidente com uma de suas aeronaves, que ontem capotou ao chegar ao Aeroporto Pearson, em Toronto, deixando pelo menos 21 feridos.