BC busca segurança 'além do normal', diz diretor

O diretor de Política Monetária do Banco Central (BC), Nilton David, disse nesta segunda-feira, 17, que a autarquia está preocupada em ter um nível de segurança "além do normal" em suas decisões sobre a taxa básica de juros, dado o nível elevado de incertezas no cenário econômico. David deu a declaração ao reafirmar nova alta de 1 ponto porcentual da Selic como o cenário-base para a próxima reunião do Comitê de Política Monetária (Copom), em março.

David reiterou as projeções do BC de uma inflação de 5,2% no fim deste ano, convergindo para 4% (ainda acima do centro da meta, mas já dentro do intervalo de tolerância) no terceiro trimestre do ano que vem.

'Prévia do PIB'

A economia brasileira cresceu 3,8% em 2024 na comparação com o ano anterior, segundo o Índice de Atividade Econômica do Banco Central (IBC-Br), divulgado ontem pela autarquia. Considerado uma espécie de "prévia" do PIB oficial (medido pelo IBGE), o indicador subiu 0,02% no trimestre móvel encerrado em dezembro, na comparação com os três meses anteriores, considerando a série com ajuste sazonal.