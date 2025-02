Antofagasta eleva lucro antes de impostos e Ebitda em 2024; receita vem em linha

A Antofagasta teve lucro antes de impostos de US$ 2,07 bilhões em 2024, 5% maior do que o ganho do ano anterior, segundo balanço divulgado pela mineradora chilena de cobre neste terça-feira, 18.

O Ebitda anual da Antofagasta - medida preferida da empresa - aumentou 11%, a US$ 3,43 bilhões, superando a projeção de US$ 3,37 bilhões de analistas, segundo levantamento da Visible Alpha. Já a receita cresceu 4,6%, a US$ 6,61 bilhões, resultado que veio praticamente em linha com o esperado.