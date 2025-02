Tesouro honra R$ 556,35 milhões em dívidas garantidas pela União em janeiro

A União honrou R$ 556,35 milhões em dívidas garantidas dos entes subnacionais em janeiro, informou nesta segunda-feira, 17, o Tesouro Nacional no Relatório Mensal de Garantias Honradas pela União em operações de crédito e Recuperação de Contragarantias. Foram honradas dívidas de cinco Estados - Minas Gerais, Rio Grande do Norte, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul e Goiás - e do município de Santanópolis, na Bahia. No primeiro mês do ano, ainda foram recuperados R$ 5,96 milhões em garantias honradas.

Os montantes honrados são de R$ 218,43 milhões de Minas Gerais, R$ 106,92 milhões do Rio Grande do Norte, R$ 79,96 milhões do Rio de Janeiro, R$ 76,81 milhões do Rio Grande do Sul, R$ 74,16 milhões de Goiás e R$ 68,09 mil de Santanópolis (BA).