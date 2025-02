Taxa longa de juros cai 15 pontos, mas curta fica estável após IBC-Br

A curva de juro perdeu mais a inclinação na manhã desta segunda-feira, 17, dando continuidade ao movimento de sexta-feira, quando as taxas caíram refletindo o apetite por emergentes e a pesquisa Datafolha mostrando queda da aprovação do governo Lula ao menor nível nos três mandatos. O mercado monitora o andamento da pauta do governo no Congresso diante da perda de popularidade.

Já os vencimentos curtos operam estáveis, mostrando efeito limitado da queda do IBC-Br de dezembro. Além disso, o Boletim Focus mostrou desacelerou nas projeções para IPCA em 12 meses.