Renault e Geely fecham plano conjunto para produzir e vender carros no Brasil

De acordo com a Renault, a parceria permitirá que o Geely acesse o complexo industrial Ayrton Senna, em São Jose dos Pinhais, no Paraná, incluindo áreas de produção, vendas e redes de serviços no Brasil. Em troca, o grupo Geely será uma investidora minoritária na filial da francesa no Brasil.

"A Renault do Brasil se tornará uma distribuidora do portfólio de veículos do Geely Holding no país, por meio do seu ecossistema de distribuição existente", descreve a nota. "Por meio desta parceria, ambas as empresas serão capazes de expandir seus poderes de marca e se tornarão players centrais no Brasil, mercado que representa 44% das vendas automotivas na América Latina."