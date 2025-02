Por enquanto, acredito que uma pausa nos cortes de juros é apropriada, diz Waller, do Fed

O Diretor do Federal Reserve (Fed), Christopher Waller, disse nesta terça-feira (horário local) que, por enquanto, acredita que uma pausa no cortes da taxa de juros é apropriada, e que novos cortes poderão vir se os dados de 2025 se assemelharem com os de 2024. "Se essa pausa no progresso da inflação durante o inverno for temporária, como foi no ano passado, então será apropriado um maior afrouxamento da política", explicou.

No Workshop Macroeconômico da Universidade de New South Wales, em Sydney, Waller se mostrou preocupado com o índice de inflação ao consumidor (CPI, na sigla em inglês) de janeiro dos EUA acima das expectativas, no que chamou de um "progresso desigual" que tem sido mais lento do o esperado para a meta de 2%. Contudo, o diretor do Fed afirmou que o CPI poderia ser uma questão sazonal.