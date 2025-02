PIB da Colômbia cresce 2,3% no 4º tri de 2024 ante igual período de 2023

No quarto trimestre de 2024, o PIB da Colômbia cresceu 2,3% ante igual período do ano anterior.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

Analistas consultados pela FactSet projetavam avanço de 2,6% no quatro trimestre do ano passado no confronto anual. O resultado representa uma leve aceleração ante o avanço de 2,0% registrado no confronto anual do terceiro trimestre.