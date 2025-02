Pauta de quarta-feira do TCU tem processos envolvendo Eletrobras, Caixa e precatórios

Também está na pauta um processo de tomada de contas especial sobre suposta movimentação irregular em contas de clientes, envolvendo a Caixa Econômica Federal. Outro processo em destaque é uma representação sobre possíveis irregularidades no pagamento de precatórios federais.

O Tribunal de Contas da União (TCU) avalia na quarta-feira, 19, em sessão ordinária, uma representação sobre possíveis irregularidades em contratações do escritório de advocacia Hogan Lovells pela Eletrobras. A avaliação abrange outros prestadores de serviços relacionados, direta ou indiretamente, nos contratos.

A sessão de quarta-feira pode ser atualizada nos próximos dias, com retirada ou inclusão de processos.

- Representação sobre possíveis irregularidades em contratações com o escritório de advocacia Hogan Lovells. Unidade jurisdicionada: Centrais Elétricas Brasileiras S.A. Eletrobras Estabelecimentos Unificados;

- Pedido de reexame contra acórdão por meio do qual foi aplicada multa ao recorrente em auditoria realizada para avaliar a gestão da implantação do Complexo Petroquímico do Rio de Janeiro (Comperj);

- Representação em que se requer proceder a nova interpretação do direito, no âmbito do sistema previdenciário militar, à pensão por morte ficta;

- Solicitação do Congresso Nacional em que se requer a realização de fiscalização com o objetivo de apurar os recorrentes apagões no centro de São Paulo (SP);