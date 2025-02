Para Eurasia, negociações do Brasil com EUA serão mais difíceis que na primeira gestão Trump

O diretor para as Américas da Eurasia, Christopher Garman, avaliou nesta segunda-feira, 17, que o caminho nas negociações por ressalvas às tarifas sobre aço e alumínio será mais difícil do que no primeiro mandato de Donald Trump, quando o Brasil conseguiu cotas aos dois produtos. Durante o Plano de Voo Amcham 2025, encontro empresarial promovido pela Amcham Brasil, Garman observou que, ainda que a indústria norte-americana dependa da importação de aço, Trump se mostra mais centralizador e convicto agora de que as tarifas vão gerar empregos. Está assim, mais disposto a impor custo econômico das tarifas aos consumidores norte-americanos A avaliação do especialista da Eurasia é de que México e Canadá são países com mais chances de obterem ressalvas às tarifas contra aço e alumínio.

A promessa do governo norte-americano de aplicar a reciprocidade, acrescenta, amplia as incertezas ao Brasil, que tem tarifas médias maiores do que as cobradas pelos Estados Unidos.