Membro do Fed projeta queda da taxa de juros no longo prazo e inflação na meta a 2% em 2 anos

O presidente do Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano) da Filadélfia, Patrick Harker, afirmou que está otimista de que a taxa básica de juros pode cair no longo prazo e que a inflação continuará em um caminho descendente, em discurso preparado para uma conferência da Universidade de Bahamas, nesta segunda-feira. No entanto, apesar das previsões positivas, o dirigente acredita que ainda existem "muitas incertezas" no cenário.

"Continuaremos dependentes de dados, buscando as condições subjacentes e tomando decisões com base em nossa melhor avaliação das perspectivas e riscos", disse ele, ao citar que a política monetária está restritiva, embora menos do que o registrado há cerca de cinco meses.