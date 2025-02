Lula diz que no passado tomaram decisão de fatiar Petrobras para privatizá-la 'aos pedaços'

Lula afirmou que "no Brasil tem muita gente com complexo de vira-lata" que foi contra a criação da Petrobras e que defende a venda da estatal.

Disse que, no passado, políticos decidiram fatiar a empresa para vendê-la "aos pedaços". "Era a lógica predominante", disse.

Ele também afirmou que é mais barato para a empresa comprar insumos, como sondas, fora do Brasil, mas que a Petrobras precisa ajudar no desenvolvimento do Brasil - ou seja, comprando equipamentos de fabricação nacional.