Lançamentos e vendas acumuladas de imóveis em 2024 são os maiores da série histórica, diz CBIC

O mercado imobiliário nacional ampliou os lançamentos e as vendas no quarto trimestre de 2024, fazendo o ano atingir um volume recorde de negócios, de acordo com pesquisa divulgada nesta segunda-feira, 17, pela Câmara Brasileira da Indústria da Construção (CBIC). O levantamento traz dados de comercialização de imóveis residenciais novos em 221 cidades, incluindo aí todas as capitais e regiões metropolitanas do País.

No quarto trimestre de 2024, os lançamentos foram de 111.671 unidades, o que representa uma expansão de 10,1% em relação ao mesmo período de 2023. As vendas chegaram a 104.194 unidades, expansão de 19,4%. Com isso, o mercado imobiliário manteve a trajetória de crescimento vista nos meses anteriores.