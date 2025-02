'Já superamos várias crises e saímos mais fortes', afirma presidente do Eurogrupo

O presidente do Eurogrupo, Paschal Donohoe, falou sobre os desafios e as perspectivas econômicas da zona do euro após reunião de nesta segunda-feira, 17, do grupo. Ele destacou a resiliência da região, lembrando que "já superamos várias crises e saímos mais fortes".

Segundo Donohoe, mesmo com o impacto do "choque energético" que ainda afeta partes da economia, a área do euro se mostrou mais robusta do que muitos imaginavam. "Fomos mais resilientes do que muitos esperavam", afirmou.