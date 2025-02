Incertezas ainda existem, mas diminuíram desde dezembro, diz diretor do BC

"Ainda que as incertezas estejam longe de serem dirimidas, o fato é que hoje elas parecem menos incertas do que estavam ali em dezembro", declarou David, durante participação no Plano de Voo Amcham 2025, encontro empresarial promovido pela Amcham Brasil.

O diretor de Política Monetária do Banco Central (BC), Nilton David, disse nesta segunda-feira, 17, que, após o estresse nos mercados em novembro e dezembro, as incertezas diminuíram a partir de janeiro, permitindo uma recuperação do real ante o dólar.

O diretor do BC pontuou que a volatilidade está diminuindo, e considerou que os níveis de prêmio colocados na virada do ano talvez tenham sido exagerados.

Ele abriu o evento frisando que a oscilação cambial tem muito a ver com as incertezas no mercado, mas não atingiram apenas o real nos dois últimos meses do ano passado, citando o peso mexicano.

"As moedas todas começaram a sofrer ... O investidor trabalha muito com o retorno sobre risco. No momento que aumenta a incerteza, você tem que demandar um prêmio maior do seu ganho esperado", comentou David.

E acrescentou: "Se a percepção é que tem incertezas no mercado, o preço do dólar deveria subir, o preço da bolsa deveria cair, e o preço dos juros também deveria subir. Essas são as questões que mais sofrem com a incerteza. E foi um pouco o que a gente viu acontecendo de dezembro. Em janeiro, isso se reverteu. O monstro costuma ser menos feio quando acende a luz."