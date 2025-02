Ibovespa perde força no fim e sobe apenas 0,26%, abaixo dos 129 mil pontos

O ânimo maior vem desde a tarde da última sexta-feira, quando pesquisa Datafolha trouxe popularidade do presidente Lula no menor nível de seus três mandatos, reforçando a percepção de que 2026, embora ainda muito à distância, possa trazer alternativa de poder mais alinhada ao pensamento de mercado.

Sem a referência dos mercados de Nova York nesta abertura de semana, em feriado nos EUA, o Ibovespa se reaproximou mais um pouco dos 130 mil pontos, alcançando na máxima do dia a marca de 129.534,45 pontos. Ao fim, contudo, perdeu força, em ganho limitado a 0,26%, aos 128.552,13 pontos, após os investidores terem mostrado um pouco mais de propensão a risco em ativos brasileiros, mais cedo, o que colocava o avanço no intradia perto de 1% - distante, contudo, da alta de 2,70% vista no fechamento da sessão anterior.

Dessa forma, o Ibovespa saiu de mínima na abertura aos 128.229,39, mantendo o sinal positivo ao longo da sessão, com giro a R$ 18,7 bilhões nesta segunda-feira. No mês, acumula ganho de 1,92%, colocando a alta do ano a 6,87%. Foi o terceiro ganho diário consecutivo do Ibovespa, o que mantém a referência da B3 no maior nível de encerramento desde 11 de dezembro, então perto dos 129,6 mil pontos. Em fechamento, o nível de 130 mil pontos não é visto desde 6 de novembro passado.

Entre as ações de primeira linha, Vale mudou de direção e fechou em baixa de 0,54%, tirando ímpeto do Ibovespa no fechamento. Por sua vez, Petrobras encerrou em alta de 1,13% na ON e de 0,61% na PN, em enfraquecimento de ritmo também observado entre os grandes bancos. Itaú, que subia mais de 1%, fechou com ganho de apenas 0,20%, na mínima do dia, enquanto Banco do Brasil, que avançava perto de 2%, encerrou em alta um pouco mais contida, de 1,43%.

Na ponta ganhadora do Ibovespa, Magazine Luiza (+7,86%), Vamos (+5,80%) e CVC (+4,55%). No lado oposto, JBS (-2,77%), WEG (-2,51%) e BRF (-2,50%).

"O Ibovespa continuou em alta por conta da desaprovação do governo - o que resultou também em redução de prêmios na curva de juros", observa Felipe Papini, sócio da One Investimentos, destacando a baixa volatilidade na sessão por conta do feriado americano. "Por mais que a expectativa de inflação do mercado, divulgada hoje pelo Focus, tenha aumentado de 5,58% para 5,60% para 2025, o mercado ainda está animado com a queda de popularidade do governo Lula", acrescenta.