IBC-Br sem ajuste sobe 3,8% em 2024 ante 2023, afirma Banco Central

A economia brasileira cresceu 3,8% em 2024 na comparação com o ano anterior, segundo o Índice de Atividade Econômica do Banco Central (IBC-Br), divulgado nesta segunda-feira, 17. O indicador subiu 0,02% no trimestre móvel encerrado em dezembro, na comparação com os três meses anteriores, considerando a série com ajuste sazonal. Na série sem ajuste, o IBC-Br teve expansão de 4,42% no trimestre até dezembro frente ao mesmo período de 2023.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora A economia do País recuou 0,73% em dezembro na comparação com novembro, segundo o IBC-Br com ajuste sazonal. A queda foi mais intensa que a apontada pela mediana das previsões colhidas pela pesquisa Projeções Broadcast (-0,4%). As estimativas iam de -1,3% a 0,00%.