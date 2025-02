Febraban revisa projeção de crescimento do crédito total em 2025 de 9% para 8,5%

Segundo a entidade, na carteira com recursos livres, a projeção reflete a maior cautela das instituições financeiras no mercado de crédito. Para a carteira de crédito direcionado, a reavaliação foi puxada pelo crédito direcionado destinado às famílias, que saiu de uma alta de 9,8% para 8,9%. Na carteira PJ (crédito direcionado), a revisão foi marginal, de 9,1% para 9,0%.

A Federação Brasileira de Bancos (Febraban) revisou a projeção de crescimento do crédito em 2025 para 8,5%, ante expectativa anterior de 9%, informou nesta segunda-feira, 17, a entidade. A previsão é de que a carteira de recursos livres tenha expansão de 8,1% e a carteira direcionada de 9,0%, revela a Pesquisa de Economia Bancária e Expectativas da entidade, feita com 21 bancos entre os dias 5 e 10 de fevereiro.

No geral, para as empresas, a projeção ficou em 7,1%, ante uma expectativa anterior que era de crescimento de 7,8%, enquanto, para as famílias, a expansão esperada passou de 9,1% para 8,6%.

Em nota, Rubens Sardenberg, diretor de Economia, Regulação Prudencial e Riscos da Febraban, destaca que essa revisão já era esperada e vinha se desenhando desde o último trimestre de 2024. "O resultado reflete a piora do cenário econômico, com expectativa de uma inflação maior, e consequentemente, juros mais altos também ao longo do ano. Os números evoluem de acordo com a dinâmica econômica e o desempenho efetivo do crédito dependerá do cenário fiscal e de outras variáveis relevantes, que poderão alterar a perspectiva atual", afirma.

Já a projeção para a taxa de inadimplência da carteira livre passou de 4,7% para 4,6%, acima do observado no fim de 2024 (4,1%). Segundo a pesquisa, esse resultado pode ser explicado pela maior cautela na concessão de crédito, que poderá reduzir a expansão da inadimplência ao longo do ano.

