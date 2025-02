Fazenda projeta crescimentos do PIB de 3,5% em 2024 e de 2,3% em 2025, afirma Durigan

O secretário-executivo do Ministério da Fazenda, Dario Durigan, afirmou nesta segunda-feira, 17, que a pasta projeta um crescimento de 3,5% do Produto Interno Bruto (PIB) brasileiro em 2024 e de 2,3% em 2025. "Estamos percebendo uma desaceleração da economia, Caged no fim do ano tem apontado para isso", afirmou durante participação no painel "Visão do Setor Público para 2025", em evento "Plano de Voo 2025", organizado pela Amcham Brasil.

Durigan relembrou que a Fazenda teve que liderar com "muita quebra de projeções e muita superação de expectativa" nos últimos dois anos. Enquanto a pasta tinha projeção de crescimento de 0,8% em 2023, a economia cresceu 3,8%. Já as primeiras expectativas para 2024 eram de crescimento inferior a 2%, quando a tendência atual é de crescimento de 3,5%, aponta.