Encomendas que superam R$ 23 bi estão aquecendo a indústria naval, diz presidente da Transpetro

"Desde que Lula assumiu o 3º mandato, começamos a retomada da indústria naval. As encomendas da Transpetro superam R$ 23 bilhões, aquecendo a indústria naval. Vamos licitar 13 navios até o ano que vem, criando uma demanda perene, que é fundamental para a sustentação dessa indústria", disse Bacci.

O presidente da Transpetro, Sergio Bacci, afirmou nesta segunda-feira, 17, que as encomendas da subsidiária de transporte da Petrobras já superam R$ 23 bilhões, gerando uma "demanda perene" e aquecendo a indústria naval brasileira. Em discurso na presença do presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, e da presidente da Petrobras, Magda Chambriard, Bacci defendeu a retomada dos investimentos na área e destacou tratar-se de uma promessa de mandato de Lula.

As afirmações foram feitas em evento no Terminal da Baía de Ilha Grande (Tebig), em Angra dos Reis, no Rio de Janeiro.