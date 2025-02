Empresários brasileiros defendem proatividade em relação aos EUA, aponta pesquisa Amcham

A pesquisa Plano de Voo 2025, realizada pela Amcham Brasil com 775 empresas em todo o país, mostrou que 60% dos empresários defendem que Brasília adote uma postura proativa para ampliar o diálogo e fortalecer as relações econômicas com Washington. Outros 31% acreditam que a abordagem deve ser mais moderada, mantendo a cooperação sem protagonismo excessivo, enquanto apenas 9% consideram que o Brasil deveria ser reativo ou indiferente ao novo governo norte-americano.

De acordo com Abrão Neto, CEO da Amcham Brasil, "o desenvolvimento de uma relação construtiva e equilibrada com os Estados Unidos é vital para preservar os interesses de uma relação que movimenta um comércio de bens e serviços de mais de US$ 100 bilhões por ano".