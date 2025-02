Bolsas da Ásia fecham em alta, após reunião de Xi com líderes de tecnologia e PIB japonês

Por Sergio Caldas* São Paulo, 17/02/2025 - As bolsas asiáticas fecharam majoritariamente em alta nesta segunda-feira, após reunião do presidente chinês com líderes empresariais de tecnologia e dados de crescimento do Japão melhores do que o esperado.

Na China continental, o índice Xangai Composto subiu 0,27%, a 3.355,83 pontos, e o menos abrangente Shenzhen Composto avançou 0,75%, a 2.048,64 pontos, em meio ao clima positivo gerado por uma reunião do presidente Xi Jinping com executivos de múltiplas empresas de tecnologia do país, incluindo Alibaba, Tencent, Xiaomi, Huawei e também DeepSeek, a startup que surpreendeu o mundo com seus modelos de inteligência artificial (IA) no fim do mês passado.

Já o Nikkei teve ligeira alta de 0,06% em Tóquio, a 39.174,25 pontos, impulsionado por ações do setor financeiro, uma vez que o desempenho melhor do que o esperado do Produto Interno Bruto (PIB) japonês ampliou as chances de o Banco do Japão (BoJ) elevar juros em ritmo mais veloz. Levantamento preliminar mostrou que o PIB do Japão cresceu 0,7% entre outubro e dezembro em relação aos três meses anteriores, superando a previsão de analistas, de acréscimo de 0,2%. Em termos anualizados, a economia japonesa teve expansão de 2,8% no período. Em outras partes da Ásia, o sul-coreano Kospi avançou 0,75% em Seul, a 2.610,42 pontos, em seu quinto pregão consecutivo de ganhos, e o Taiex registrou alta de 1,52% em Taiwan, a 23.505,33 pontos.

O Hang Seng ficou praticamente estável em Hong Kong, com baixa marginal de 0,02%, a 22.616,23 pontos, mas apenas a Tencent saltou quase 4% após a empresa anunciar que começou a testar a integração da IA da DeepSeek em seu aplicativo de mensagens, o Weixin. Na Oceania, a bolsa australiana ficou no vermelho, interrompendo uma sequência de quatro sessões positivas. O S&P/ASX 200 caiu 0,22% em Sydney, a 8.537,10 pontos. Contato: [email protected]