BHP tem lucro líquido de US$ 4,42 bi nos 6 meses até dez/24 ante US$ 927 mi no anterior

A mineradora anglo-australiana BHP registrou lucro líquido atribuível de US$ 4,42 bilhões no primeiro semestre fiscal de 2025, período equivalente aos seis meses encerrados em dezembro de 2024. O desempenho correspondeu a um salto de 376% ante os US$ 927 milhões obtidos nos seis meses até dezembro de 2023. O faturamento da gigante de mineração, contudo, diminuiu para US$ 25,2 bilhões, uma queda de 8% ante os US$ 27,2 bilhões do período anterior, em um desempenho que refletiu o menor preço realizado do minério de ferro e do carvão siderúrgico, informou a companhia em balanço divulgado nesta segunda-feira.

Com margens líderes do setor e o fluxo de caixa robusto, o conselho determinou um dividendo provisório de US$ 0,50 por ação - um total de US$ 2,5 bilhões, afirmou a empresa. O pagamento do dividendo está previsto para ocorrer em 27 de março de 2025.