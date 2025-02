Anglo American anuncia que deve concluir separação da Amplats em junho

"Estamos em um cronograma claro para separar a Anglo American Platinum em junho", afirmou o CEO da empresa, Duncan Wanblad, no comunicado, acrescentando que a Anglo planeja sair totalmente do capital da Amplats "de forma responsável e ao longo do tempo".

Atualmente, a Anglo é a maior acionista da Amplats, com aproximadamente 67% das ações. Antes da separação, a Amplats distribuirá um dividendo final referente a 2024 e um dividendo adicional, somando 16,5 bilhões de rands (cerca de US$ 900 milhões).

A Anglo espera receber aproximadamente US$ 600 milhões desse montante, de acordo com sua participação acionária. O pagamento do dividendo adicional faz parte do processo de estruturação de capital independente da Amplats.

O comunicado também cita que, em 31 de dezembro de 2024, a Amplats possuía cerca de US$ 900 milhões em caixa líquido. A Anglo buscará a aprovação dos acionistas para a separação na Assembleia Geral Anual, prevista para 30 de abril.