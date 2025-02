Aerolíneas Argentinas tem primeiro lucro operacional desde 2008

Sem apresentar mais detalhes sobre o número, o presidente da empresa, Fabián Lombardo, disse a acionistas que o superávit de 2024 é fruto da melhora do resultado na operação.

A Aerolíneas Argentinas, estatal argentina de aviação, informou que a empresa terá um lucro operacional de US$ 20,2 milhões (R$ 115,7 milhões) no exercício de 2024. Trata-se da primeira vez, desde a nacionalização da companhia, em 2008, que um resultado financeiro supera os custos necessários para a operação.

A informação foi dada durante a assembleia para votar as contas de 2023 da empresa.

Pelos cálculos apresentados por ele, anualmente, a Aerolíneas Argentinas apresentava um prejuízo operacional de US$ 400 milhões (R$ 2,29 bilhões) em EBIT (lucro antes de juros e impostos). Em 2023, este prejuízo passou a US$ 390 milhões (R$ 2,23 bilhões).

Lombardo disse ainda que informou ao Ministério da Economia argentino que suas projeções indicam de que não será necessário solicitar recursos ao Tesouro para o exercício de 2025, uma vez que toda a operação da empresa será bancada pela renda da própria empresa. "Isso posicionará a Aerolíneas Argentinas como um ativo valioso que permitirá a seus acionistas avaliar sem limitações todas as alternativas futuras para a empresa", disse.

"Essa conquista foi acompanhada de uma redução de 25% na dívida consolidada em dólares sem afetar o nível de caixa da empresa. Além disso, este foi o ano com o menor volume de recursos provisionados para despesas correntes pelo Tesouro Nacional em favor da empresa desde sua nacionalização", afirmou o executivo, durante a assembleia de acionistas para analisar as contas de 2023, segundo nota emitida pela empresa.

Com as demissões, negociadas com os sindicatos das categorias, segundo a aérea argentina, houve elevação na produtividade de pessoal e de frota, tanto em voo quanto em terra. O objetivo é o de torná-la atraente para a sua privatização.

"O trabalho deste ano foi focado em aproximar a empresa dos padrões da indústria e melhorar seus resultados para torná-la atraente para um lançamento no mercado quando as condições forem adequadas", disse o executivo, segundo nota da empresa.

