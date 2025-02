Estimativas de PIB potencial de governo e instituições divergem sobre grau de aquecimento

As diferentes estimativas para o Produto Interno Bruto (PIB) potencial brasileiro jogam luz sobre qual seria o patamar necessário de desaceleração econômica para amenizar a atual pressão inflacionária no País. Um levantamento feito pelo Broadcast (sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado) com cálculos de PIB potencial da Secretaria de Política Econômica (SPE) do Ministério da Fazenda, do Banco Central, da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE) e da Fundação Getúlio Vargas (FGV/Ibre) mostra um cenário marcado por distintos números e metodologias, o que abre um debate sobre o grau de aquecimento econômico no Brasil.

Na prática, uma economia encontra-se aquecida quando o hiato do produto está positivo, ou seja, o PIB efetivo está acima do potencial, o que indica que ela opera em um nível maior do que sua tendência e está sujeita a pressões inflacionárias. Se houver uma desaceleração da economia forte o suficiente para o PIB crescer menos do que o seu potencial, o hiato se reduz. Como o PIB potencial é uma variável não observável, há diferentes metodologias para estimar esse indicador, com resultados significativamente distintos.