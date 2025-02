Trump cria plano de 'dominância energética' que prevê aumentar a produção de petróleo e gás

Em conjunto, as ações ressaltaram o compromisso do governo de aumentar a produção de energia americana, principalmente de combustíveis fósseis, como petróleo e gás natural.

Por meio de uma ordem executiva, o presidente dos EUA, Donald Trump, estabeleceu nesta sexta-feira, 14, o Conselho Nacional de Dominância Energética, na busca por "expandir todas as formas de produção de energia confiáveis e acessíveis para reduzir a inflação, fazer a economia crescer, criar empregos bem remunerados e restabelecer a liderança americana em manufatura", segundo comunicado da Casa Branca.

"Vamos ganhar mais dinheiro do que qualquer pessoa já ganhou com energia", disse o republicano no Salão Oval nesta sexta-feira, 14. Os EUA têm "energia limpa, uma bela energia muito limpa. Temos sorte de tê-la. Eu a chamo de ouro líquido sob nossos pés. E vamos utilizá-la."