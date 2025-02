Canadá está chocado com tarifas de 25% dos EUA, diz ministra de Relações Exteriores

A ministra de Relações Exteriores do Canadá, Melanie Joly, disse neste sábado, 15, em painel durante a Conferência de Segurança de Munique que o Canadá recebeu com choque a promessa de imposição de tarifas de 25% dos Estados Unidos, adiada para 1º de abril. "Somos os amigos mais próximos e melhores aliados dos EUA. O melhor vizinho que eles poderiam ter. Também somos os maiores clientes dos EUA, compramos mais deles do que China, Japão e Reino Unido juntos", destacou.

Joly ressaltou ainda a dependência que os Estados Unidos têm do Canadá em termos de fornecimento de energia, potássio e urânio.