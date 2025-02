Lula: Se depender do governo, Vale voltará a ocupar primeiros lugares de empresas de mineração

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva disse nesta sexta-feira, 14, que, se depender do governo, a Vale será uma das maiores mineradoras do mundo. Ele deu a declaração em solenidade da empresa para anúncio de investimentos em Parauapebas (PA).

Lula se dirigiu ao CEO da Vale, Gustavo Pimenta, ao falar sobre o tema. "Me ajude, Pimenta, a fazer com que a Vale volte a ser a primeira empresa do mundo em mineração de ferro, mineração de minerais críticos, em mineração do que quiser. E sobretudo, a primeira do mundo no tratamento respeitoso ao povo que trabalha com vocês", disse o petista.