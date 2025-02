Governo Trump pode ser menos prejudicial para Brasil do que para o México, diz Galípolo

O presidente do Banco Central, Gabriel Galípolo, disse nesta sexta-feira, 14, que existe um prêmio considerável de incerteza sobre políticas dos Estados Unidos e seu impacto. Ele reiterou, porém, a avaliação de que o Brasil pode ser relativamente menos afetado do que o México pelas medidas tarifárias do governo norte-americano.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

"Perceba que há uma sutileza aqui, eu não estou dizendo que com as tarifas é melhor para o Brasil. Com certeza, não há dúvida de que em qualquer condição do comércio global é melhor não ter uma guerra tarifária. O que eu estou colocando aqui simplesmente é que no relativo, ou seja, comparativamente, talvez para o Brasil seja menos prejudicial do que, por exemplo, para o México", comentou Galípolo durante reunião com empresários promovida pela Federação das Indústrias do Estado de São Paulo (Fiesp) e em conjunto com o Instituto de Estudos para o Desenvolvimento Industrial (Iedi).