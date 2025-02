Bolsas de NY fecham com sinais distintos e Intel amplia queda no final

As bolsas de Nova York fecharam sem sintonia nesta sexta-feira, 14 ainda assimilando que a implementação de tarifas recíprocas aos parceiros comerciais dos EUA pode ocorrer apenas em abril. O declínio nas vendas no varejo dos EUA em janeiro maior do que o esperado também afetou o humor dos investidores.

No lado corporativo, as ações da Ford (1,39%) e da General Motors (1%) acentuaram ganhos no final do pregão em meio a relatos de traders de que o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, pretende impor tarifas a carros importados em 2 de abril. A Tesla fechou perto da estabilidade (-0,03%), atenuando perdas mais profundas ao longo da sessão.