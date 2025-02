Bolsas da Europa operam mistas após tarifas e balanços; setor de luxo é destaque positivo

Por Sergio Caldas* São Paulo, 14/02/2025 - As bolsas europeias operam sem direção única na manhã desta sexta-feira, enquanto investidores digerem balanços corporativos e avaliam as últimas ameaças tarifárias do presidente dos EUA, Donald Trump. O setor de artigos de luxo é destaque positivo após resultados da francesa Hermès, conhecida pelas bolsas Birkin.

Em Paris, a Hermès subia 2,1%, após superar previsões de lucro e receita trimestrais, impulsionando outros grupos de luxo, caso da também francesa LVMH (1,4%), da suíça Richemont (0,9%) e da britânica Burberry (0,8%). Por outro lado, o NatWest caía 2% em Londres, ainda que o banco britânico tenha divulgado balanço melhor do que o esperado. Para Matt Britzman, analista da Hargreaves Lansdown, o guidance do NatWest, que veio em linha com as expectativas, poderia ter sido mais "animador". A questão tarifária também segue no radar. Ontem, o governo Trump confirmou planos de adotar as chamadas tarifas recíprocas, mas concedeu prazo para negociações, aliviando temores sobre uma guerra comercial mais ampla.

Logo mais, investidores na Europa vão acompanhar revisão do Produto Interno Bruto (PIB) da zona do euro, que mostrou estabilidade na leitura inicial do quarto trimestre de 2024. Já nos EUA, estão previstos dados sobre vendas no varejo e produção industrial nas próximas horas. Às 6h41 (de Brasília), a Bolsa de Londres caía 0,20%, a de Paris avançava 0,57% e a de Frankfurt se mantinha estável, enquanto a de Milão subia 0,25%, a de Lisboa ganhava 1,10% e a de Madri recuava 0,03%. Contato: [email protected]